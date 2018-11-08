Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Ülker
Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg (İsveç
) Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Jailson
, Eljif Elmas
, Valbuena, Ayew, Frey, Slimani Anderlecht
: Didillon, Saelemaekers, Vranjes, Bornauw, Milic, Gerkens, Kums, Trebel, Makarenko, Bakkali, Dimata
UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 4. haftasında Fenerbahçe ile Belçika
'nın Anderlecht takımı arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
İlk dakika içinde soldan kaptığı topla son çizgiye inen Valbuena'nın ortasında Slimani, penaltı noktası civarında topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Didillon'da kaldı.
10. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Gerkens'in uygun durumda vuruşunda, savunmada Skrtel meşin yuvarlağa kayarak müdahale etti. Atağın devamında kaleci Harun Tekin yatarak topu kontrol etti.
Aynı dakikada sağ tarafta buluştuğu topla ceza yayına doğru hareketlenen Ayew'in şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
15. dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren ve son çizgiye inen Valbuena'nın ortasında altıpas üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
18. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında, Şener Özbayraklı'nın ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda, top direk dibinden auta gitti.
19. dakikada Frey ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Hasan Ali Kaldırım, kaleci Didillon ile karşı karşıya kaldı. Hasan Ali Kaldırım'ın altıpas üzerinden vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
43. dakikada Trebel'in ceza yayının hemen dışından kullandığı serbest vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.
İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.
Şener Özbayraklı,Harun Tekin,Fenerbahçe,Hasan Ali Kaldırım
08 Kasım 2018 Perşembe 19:52