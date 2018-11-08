Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Ülker
Hakemler: Andreas Ekberg, Daniel Warnmark, Stefan Hallberg (İsveç
) Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Jailson
(Dk. 88 Isla), Eljif Elmas
, Valbuena (Dk. 82 İsmail Köybaşı
), Ayew, Frey, Slimani Anderlecht
: Didillon, Saelemaekers (Dk. 77 Najar), Vranjes, Bornauw (Dk. 46 Sanneh), Milic, Gerkens, Kums, Trebel (Dk. 77 Lokonga), Makarenko, Bakkali, Dimata
Goller: Dk. 71 Valbuena, Dk. 74 Frey (Fenerbahçe)
Kırmızı kart: Dk. 79 Bakkali (Anderlecht)
Sarı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)
Fenerbahçe, UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 4. hafta maçında konuk ettiği Belçika
'nın Anderlecht takımını 2-0 mağlup etti.
53. dakikada Frey'in pasıyla ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Eljif Elmas'ın sol ayağıyla yerden vuruşunda, kaleci Didillon topu kornere çeldi.
57. dakikada orta sahada aldığı topla rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına giren ve kaleciyle karşı karşıya kalan Slimani, şut çekmekte gecikince savunmada Sanneh topa müdahale etti.
64. dakikada ceza sahası sol çaprazından Valbuena'nın vuruşunda, top kaleci Didillon'da kaldı.
71. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol tarafta topla buluşan Valbuena'nın altıpasa ortasında Ayew'in dokunamadığı top doğrudan ağlara gitti: 1-0
74. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hasan Ali Kaldırım'ın pasında savunmada Sanneh'in hatası sonrası ceza sahası sol çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Valbuena, meşin yuvarlağı penaltı noktasında boş durumda bulunan Frey'e çıkardı. İsviçreli oyuncu, topu boş kaleye gönderdi: 2-0
83. dakikada İsmail Köybaşı'nın savunma arkasına pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Slimani'nin yerden vuruşunda, top yandan auta çıktı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
08 Kasım 2018 Perşembe 20:58