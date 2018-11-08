Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud (Fransa
)
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa
, Güray Vural
, Vrsajevic, Eray Ataseven
, Aykut Çeviker
, Barbosa, Josue, Manu Sevilla
: Vaclik, Sergi Gomez, Amadou, Gnagnon, Aleix Vidal, Vazquez, Banega, Nolito
, Escudero, Muriel, Promes
Goller: Dk. 12 Nolito, Dk. 38 Muriel (Sevilla)
Sarı kartlar: Dk. 24 Güray Vural (Akhisarspor), Dk. 35 Sergi Gomez, Dk. 41 Vazquez (Sevilla)
UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'nun 4. haftasındaki Akhisarspor-Sevilla maçının ilk yarısını konuk ekip 2-0 önde tamamladı.
5. dakikada Sevilla'nın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanı içinde topla buluşan Nolito'nun şutunda, kaleci Lukac gole izin vermedi, araya giren savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.
12. dakikada Sevilla öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Muriel'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Nolito'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
27. dakikada hızlı gelişen Sevilla atağında, Nolito'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Promes'in sert vuruşunda kaleci Lukac, topu kornere çeldi. Banega'nın sağ kanattan kulladığı köşe atışında ceza sahası içindeki Vazquez'in kafa vuruşunda kaleci Lukac gole izin vermedi, araya giren defans oyuncuları topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
38. dakikada Sevilla farkı ikiye çıkardı. Akhisarspor savunmasını çalımlayarak ceza sahasına giren Promes, şutunu attı. Kaleci Lukac'a çarpıp boşta kalan meşin yuvarlağı iyi takip eden Muriel, topu ağlara gönderdi.
Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Osmanpaşa,Fransa
08 Kasım 2018 Perşembe 21:53