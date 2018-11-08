Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Genk
Arena
Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Jan Seidel (Almanya
)
Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil, Malinovskiy, Uronen, Pozuelo, Heynen, Maehle, Aidoo, Ndongala Beşiktaş
: Tolga Zengin
, Necip Uysal
, Pepe, Vida, Caner Erkin
, Dorukhan Toköz, Medel, Quaresma
, Oğuzhan Özyakup
, Lens (Dk. 12 Mustafa Pektemek
), Babel
Gol: Dk. 16 Quaresma (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Dk. 15 Necip Uysal (Beşiktaş), Dk. 35 Samatta (Genk)
Beşiktaş, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika
temsilcisi Genk karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
16. dakikada Beşiktaş öne geçti. Genk'in orta alanda kaptırdığı topla hücuma çıkan Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, pasını Quaresma'ya verdi. Sağ tarafta topla buluşan ve ceza sahasına giren Quaresma'nın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1
20. dakikada Oğuzhan Özyakup, rakibinden kaptığı topu ileri gönderdi. Mustafa Pektemek, savunmadan sıyrılıp kaleci Vukovic'le karşı karşıya kaldı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda, Vukovic gole izin vermedi.
42. dakikada Maehle'nin sağdan ortaladığı topa Samatta arka direkte kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
45. dakikada Malinovskiy'nin uzaktan çektiği şutta kaleci Tolga Zengin, iki hamlede topu kurtardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Necip Uysal,Tolga Zengin,Ricardo Quaresma,Genk
08 Kasım 2018 Perşembe 21:58