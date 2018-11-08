Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Benoit Millot, Julien Pacelli, Bertrand Jouannaud (Fransa
)
Akhisarspor: Lukac, Lopes, Sissoko, Caner Osmanpaşa
(Dk. 46 Kadir Keleş
), Güray Vural
, Vrsajevic, Eray Ataseven
(Dk. 72 Onur Ayık
), Aykut Çeviker
, Barbosa (Dk. 88 Bilal Kısa
), Josue, Manu Sevilla
: Vaclik, Sergi Gomez, Amadou, Gnagnon, Aleix Vidal, Vazquez, Banega, Nolito
(Dk. 64 Mesa), Escudero, Muriel (Dk. 74 Sarabia), Promes (Dk. 88 Carriço)
Goller: Dk. 12 Nolito, Dk. 38 Muriel, Dk. 87 Banega (Penaltıdan) (Sevilla), Dk. 52 Manu, Dk. 78 Onur Ayık (Akhisarspor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Sergi Gomez
Sarı kartlar: Dk. 24 Güray Vural, Dk. 85 Josue (Akhisarspor), Dk. 41 Vazquez, Dk. 58 Promes (Sevilla)
UEFA Avrupa
Ligi J Grubu 4. hafta mücadelesinde İspanya
ekibi Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor'un gruptan çıkma şansı kalmadı.
52. dakikada Akhisarspor Manu ile farkı bire indirdi. Hızlı gelişen Akhisarspor atağında Kadir Keleş'in pasıyla topla buluşan Manu, savunma oyuncusunu çalımladıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Manu, sol çapraz pozisyonda şutunu atarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2.
56. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Manu'nun Sergi Gomez'in müdahalesiyle yerde kalmasına hakem Benoit Millot penaltı kararı verdi. Bu pozisyondan sonra ikinci sarı kartını gören Sergi Gomez, kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 58. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Güray Vural'ın şutunda top direkten döndü. Sevilla savunma oyuncuları topu kornere gönderdi.
60. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan ortasında ceza sahasında topla buluşan Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
78. dakikada Akhisarspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan Güray Vural'ın ortasında ceza sahasında topa iyi yükselen Onur Ayık, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 2-2.
86. dakikada Sevilla penaltı kazandı. Hızlı gelişen Sevilla atağında Lopes'in müdahalesiyle Vazquez'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Benoit Millot penaltı noktasını gösterdi. 87. dakikada penaltı atışını kullanan Banega, topu ağlara gönderdi: 2-3.
Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
Onur Ayık,Kadir Keleş,Güray Vural
08 Kasım 2018 Perşembe 23:00