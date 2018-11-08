Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Genk
Arena
Hakemler: Tobias Stieler, Mike Pickel, Jan Seidel (Almanya
)
Genk: Vukovic, Dewaest, Samatta, Paintsil (Dk. 66 Fiolic), Malinovskiy (Dk. 60 Berge), Uronen, Pozuelo, Heynen, Maehle, Aidoo, Ndongala (Dk. 89 Ingvartsen) Beşiktaş
: Tolga Zengin
, Necip Uysal
, Pepe, Vida, Caner Erkin
, Dorukhan Toköz (Dk. 73 Ljajic), Medel, Quaresma
, Oğuzhan Özyakup
(Dk. 90 Vagner Love), Lens (Dk. 12 Mustafa Pektemek
), Babel
Goller: Dk. 16 Quaresma (Beşiktaş), Dk. 87 Berge (Genk)
Sarı kartlar: Dk. 15 Necip Uysal, Dk. 80 Pepe (Beşiktaş), Dk. 35 Samatta (Genk)
Beşiktaş, UEFA Avrupa
Ligi I Grubu 4. hafta maçında konuk olduğu Belçika
temsilcisi Genk ile 1-1 berabere kaldı.
58. dakikada Quaresma'nın sağdan ortaladığı topa Babel altıpas önünde kafayla vurdu, meşin yuvarlak auta çıktı.
81. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta Berge arka direkte meşin yuvarlağa kafayla vurdu, top dışarı gitti.
83. dakikada Berge'nin ceza sahası dışından şutunda, top üstten auta çıktı.
86. dakikada Berge ceza yayı önünden şutunu çekti, kaleci Tolga Zengin iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
87. dakikada Genk, skora denge getirdi. Berge'nin uzak mesafeden sert vuruşunda, savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-1
90+4. dakikada Heynen'in vuruşunda kaleye doğru giden top, takım arkadaşı Ingvartsen'den döndü. Pozisyonun devamında ceza sahası dışına açılan topu Uronen kaleye gönderdi. Kaleci Tolga Zengin şık bir kurtarışla gole izin vermedi.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.
Beşiktaş,Almanya,Genk
08 Kasım 2018 Perşembe 23:06