Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında 6 grupta 12 mücadele yapıldı.<br><br>I Grubu'nda Belçika'nın Genk takımıyla deplasmanda karşılaşan Beşiktaş, öne geçtiği karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.<br><br>J Grubu'nda Sevilla'nın 2-0 öne geçtiği maçta skoru 2-2'ye getiren Akhisarspor ise 56. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden İspanyol ekibine 3-2 mağlup oldu.<br><br>Gruplarda alınan sonuçlar şöyle: <br><br>G Grubu<br><br>Rapid Wien (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-0<br><br>Spartak Moskova (Rusya) - Rangers (İskoçya): 4-3<br><br>H Grubu<br><br>Lazio (İtalya) - Olympique Marsilya (Fransa): 2-1<br><br>Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 2-3<br><br>I Grubu<br><br>Genk (Belçika) - Beşiktaş: 1-1<br><br>Malmö (İsveç) - Sarpsborg (Norveç): 1-1<br><br>J Grubu<br><br>Akhisarspor - Sevilla (İspanya): 2-3<br><br>Krasnodar (Rusya) - Standard Liege (Belçika): 2-1<br><br>K Grubu<br><br>Astana (Kazakistan) - Jablonec (Çekya): 2-1<br><br>Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rennes (Fransa): 3-1<br><br>L Grubu<br><br>Vidi (Macaristan) - PAOK (Yunanistan): 1-0<br><br>BATE (Belarus) - Chelsea (İngiltere): 0-1