Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'nda Beşiktaş
, dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından son sırada yer aldı.
Beşiktaş, deplasmanda Belçika
temsilcisi Genk
ile 1-1 berabere kaldı. İsveç
ekibi Malmö
ile Norveç
'in Sarpsborg takımı arasındaki grubun diğer maçı da aynı skorla sona erdi.
Genk'in 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, Beşiktaş 4 puanla son sırada kaldı.
Dördüncü hafta maçları sonunda I Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
Genk,Beşiktaş,Avrupa
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Genk
|4
|2
|1
|1
|8
|6
|2
|7
|Sarpsborg
|4
|1
|2
|1
|6
|6
|0
|5
|Malmö
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|Beşiktaş
|4
|1
|1
|2
|6
|8
|-2
|4
08 Kasım 2018 Perşembe 23:13