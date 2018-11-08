08 Kasım 2018, 23:13
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından son sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda Beşiktaş, dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından son sırada yer aldı.

Beşiktaş, deplasmanda Belçika temsilcisi Genk ile 1-1 berabere kaldı. İsveç ekibi Malmö ile Norveç'in Sarpsborg takımı arasındaki grubun diğer maçı da aynı skorla sona erdi.

Genk'in 7 puanla lider durumda bulunduğu grupta, Beşiktaş 4 puanla son sırada kaldı.

Dördüncü hafta maçları sonunda I Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Genk

42118627
Sarpsborg

4121660 5
Malmö

4121440 5
Beşiktaş

411268-24
Genk,Beşiktaş,Avrupa
08 Kasım 2018 Perşembe 23:13



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