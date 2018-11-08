Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi J Grubu'nda oynanan dördüncü hafta maçlarının ardından Akhisarspor son sırada yer aldı. İspanya
'nın Sevilla
takımına sahasında 3-2 yenilen Akhisarspor, dördüncü maçından da puansız ayrıldı.
Gruptaki diğer müsabakada Belçika
ekibi Standard Liege, deplasmanda Rusya
temsilcisi Krasnodar
'a 2-1 mağlup oldu.
9 puanlı Sevilla ve Krasnodar'ın ilk iki sırada bulunduğu grupta, Akhisarspor son sırada kaldı.
Dördüncü hafta sonunda J Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:
Krasnodar,Sevilla,Avrupa
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Sevilla
|4
|3
|0
|1
|15
|5
|10
|9
|Krasnodar
|4
|3
|0
|1
|6
|4
|2
|9
|Standard Liege
|4
|2
|0
|2
|6
|9
|-3
|6
|Akhisarspor
|4
|0
|0
|4
|3
|12
|-9
|0
08 Kasım 2018 Perşembe 23:25