08 Kasım 2018, 23:25
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan dördüncü hafta maçlarının ardından Akhisarspor son sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda oynanan dördüncü hafta maçlarının ardından Akhisarspor son sırada yer aldı.

İspanya'nın Sevilla takımına sahasında 3-2 yenilen Akhisarspor, dördüncü maçından da puansız ayrıldı.

Gruptaki diğer müsabakada Belçika ekibi Standard Liege, deplasmanda Rusya temsilcisi Krasnodar'a 2-1 mağlup oldu.

9 puanlı Sevilla ve Krasnodar'ın ilk iki sırada bulunduğu grupta, Akhisarspor son sırada kaldı.

Dördüncü hafta sonunda J Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Sevilla

4301155109
Krasnodar

43016429
Standard Liege

420269-36
Akhisarspor

4004312-90
Krasnodar,Sevilla,Avrupa
08 Kasım 2018 Perşembe 23:25



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