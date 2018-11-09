Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftası, 6 grupta oynanan 12 mücadeleyle tamamlandı.<br><br>Fenerbahçe, D Grubu mücadelesinde Belçika ekibi Anderlecht'i sahasında 2-0 mağlup etti.<br><br>Alınan sonuçlar şöyle: <br><br>A Grubu<br><br>Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0<br><br>Bayer Leverkusen (Almanya) - Zürih (İsviçre): 1-0<br><br>B Grubu<br><br>Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 2-1<br><br>Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya): 2-5<br><br>C Grubu<br><br>Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 0-0<br><br>Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya): 1-1<br><br>D Grubu<br><br>Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika): 2-0<br><br>Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1<br><br>E Grubu<br><br>Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-0<br><br>Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1<br><br>F Grubu<br><br>Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg): 5-1<br><br>Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya): 1-1