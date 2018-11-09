09 Kasım 2018, 01:09
»»

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftası, 6 grupta oynanan 12 mücadeleyle tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftası, 6 grupta oynanan 12 mücadeleyle tamamlandı.

Fenerbahçe, D Grubu mücadelesinde Belçika ekibi Anderlecht'i sahasında 2-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Ludogorets (Bulgaristan) - AEK Larnaka (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Bayer Leverkusen (Almanya) - Zürih (İsviçre): 1-0

B Grubu

Celtic (İskoçya) - Leipzig (Almanya): 2-1

Rosenborg (Norveç) - Salzburg (Avusturya): 2-5

C Grubu

Slavia Prag (Çekya) - Kopenhag (Danimarka): 0-0

Bordeaux (Fransa) - Zenit (Rusya): 1-1

D Grubu

Fenerbahçe - Anderlecht (Belçika): 2-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Spartak Trnava (Slovakya): 3-1

E Grubu

Arsenal (İngiltere) - Sporting Lizbon (Portekiz): 0-0

Vorskla Poltava (Ukrayna) - Karabağ (Azerbaycan): 0-1

F Grubu

Olympiakos (Yunanistan) - Dudelange (Lüksemburg): 5-1

Real Betis (İspanya) - Milan (İtalya): 1-1 Kıbrıs Rum Kesimi,Futbol,Avrupa
09 Kasım 2018 Cuma 01:09



YORUMLAR