09 Kasım 2018, 01:13
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından Dinamo Zagreb zirvede, Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından Dinamo Zagreb zirvede, Fenerbahçe ikinci sırada yer aldı.

Dördüncü haftada Belçika temsilcisi Anderlecht'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Grubun diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan ekibi Dinamo Zagreb, sahasında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava'yı 3-1 mağlup etti.

Grupta dörtte dört yapan Dinamo Zagreb, liderliğini sürdürdü. 7 puana ulaşan Fenerbahçe ise ikinci sırayı aldı.

Dördüncü haftanın ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle

TakımlarO G B M A Y Av P
Dinamo Zagreb

4400113812
Fenerbahçe

42117617
Spartak Trnava

410337-43
Anderlecht 401327-51
Fenerbahçe,Dinamo Zagreb,Avrupa
09 Kasım 2018 Cuma 01:13



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