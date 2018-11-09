Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi D Grubu'nda dördüncü hafta karşılaşmalarının ardından Dinamo Zagreb
zirvede, Fenerbahçe
ikinci sırada yer aldı.
Dördüncü haftada Belçika
temsilcisi Anderlecht
'i ağırlayan Fenerbahçe, sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Hırvatistan
ekibi Dinamo Zagreb, sahasında Slovakya
temsilcisi Spartak Trnava
'yı 3-1 mağlup etti.
Grupta dörtte dört yapan Dinamo Zagreb, liderliğini sürdürdü. 7 puana ulaşan Fenerbahçe ise ikinci sırayı aldı.
Dördüncü haftanın ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle
Fenerbahçe,Dinamo Zagreb,Avrupa
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Dinamo Zagreb
|4
|4
|0
|0
|11
|3
|8
|12
|Fenerbahçe
|4
|2
|1
|1
|7
|6
|1
|7
|Spartak Trnava
|4
|1
|0
|3
|3
|7
|-4
|3
|Anderlecht
|4
|0
|1
|3
|2
|7
|-5
|1