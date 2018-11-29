Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Ülker
Hakemler: Robert Schörgenhofer, Markus Gutschi, Roland Riedel (Avusturya
) Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Isla, Neustaedter, Skrtel, Hasan Ali Kaldırım
, Barış Alıcı, Jailson
, Ferdi Elmas
, Benzia
, Valbuena, Frey Dinamo Zagreb
: Livakovic, Stojanovic, Theophile Catherine, Dilaver, Rrahmani, Gojak, Ademi, Dani Olmo, Hajrovic (Dk. 90+1 Kadzior), Gavranovic (Dk. 62 Petkovic), Orsic (Dk. 64 Sunjic)
Sarı kartlar: Dk. 11 Frey, Dk. 39 Isla, Dk. 59 Neustaedter, Dk. 90+3 Eljif Elmas
(Fenerbahçe), Dk. 36 Ademi, Dk. 44 Rrahmani, Dk. 88 Sunjic (Dinamo Zagreb)
UEFA Avrupa
Ligi D Grubu 5. haftasında Fenerbahçe, Hırvatistan
temsilcisi Dinamo Zagreb ile 0-0 berabere kaldı.
Sarı-lacivertliler, bu sonucun ardından son maç öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
54. dakikada soldan topla hareketlenen Valbuena'nın ortasında penaltı noktasında iyi yükselen Frey'in kafa vuruşunda top auta gitti.
74. dakikada Petkovic'in ceza yayı içinden sol ayağıyla plase vuruşunda kaleci Harun topu kornere çeldi.
77. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Barış Alıcı'nın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.
87. dakikada Ademi'nin pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Stojanovic'in vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.
Maçta başka pozisyon olmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
Harun Tekin,Avusturya,Hasan Ali Kaldırım,Fenerbahçe
29 Kasım 2018 Perşembe 22:57