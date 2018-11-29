Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Krasnodar
Hakemler: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov (Bulgaristan
)
Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva (Dk. 70 Suleymanov), Wanderson, Ari (Dk. 72 Pereyra), Stotski (Dk.46 Ignatyev)
Akhisarspor: Lukac, Miguel
Lopes, Caner Osmanpaşa
, Sissoko, Güray Vural
, Vrsajevic, Aykut Çeviker
(Dk. 72 Eray Ataseven
), Serginho (Dk. 84 Kadir Keleş
), Regattin, Manu (Dk. 42 Onur Ayık
), Helder Barbosa
Goller: Dk. 24 Serginho (Akhisarspor), Dk. 48 Gazinski, Dk. 57 Ari (Krasnodar)
Sarı kartlar: Dk. 19 Stotski, Dk. 37 Ari (Krasnodar), Dk. 40 Sissoko, Dk. 68 Serginho, Dk. 90 Güray Vural (Akhisarspor)
UEFA Avrupa
Ligi J Grubu beşinci haftasında Akhisarspor, Rusya
'nın Krasnodar takımına 2-1 mağlup oldu.
48. dakikada Petrov'un sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Gazinski, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1
57. dakikada Akhisarspor geriye düştü. Krasnodar, ceza yayı içinde topla buluşan Ari'nin aşırtma vuruşunda topun filelerle bir kez daha buluşmasıyla 2-1 öne geçti.
84. dakikada Vrsajevic'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Onur Ataseven'in gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
Akhisarspor, karşılaşmadan da 2-1 mağlup ayrıldı.
Avrupa,Bulgaristan,Krasnodar
29 Kasım 2018 Perşembe 22:59