13 Aralık 2018, 23:02
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nu, Genk lider, Malmö ise 2. sırada bitirerek son 32 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nu, Genk lider, Malmö ise 2. sırada bitirerek son 32 turuna yükseldi.

Beşiktaş, konuk ettiği Malmö'ye Antonsson'un 51. dakikada attığı golle 1-0 yenildi.

Genk, ağırladığı Sarpsborg'u Gano, Paintsil, Berge ve Aidoo'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla puanını 11'e çıkaran Genk, lider, 9 puan toplayan Malmö de 2. olarak adlarını son 32 turuna yazdırdı.

7 puanda kalan Beşiktaş'ın Avrupa macerası sona erdi.

Son karşılaşmaların ardından I grubunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Genk

6321148611
Malmö

62317619
Beşiktaş

6213911-27
Sarpsborg 6123813-55

Malmö,Genk,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 23:02



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