Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi I Grubu'nu, Genk
lider, Malmö
ise 2. sırada bitirerek son 32 turuna yükseldi. Beşiktaş
, konuk ettiği Malmö'ye Antonsson'un 51. dakikada attığı golle 1-0 yenildi.
Genk, ağırladığı Sarpsborg'u Gano, Paintsil, Berge ve Aidoo'nun golleriyle 4-0 mağlup etti.
Bu sonuçlarla puanını 11'e çıkaran Genk, lider, 9 puan toplayan Malmö de 2. olarak adlarını son 32 turuna yazdırdı.
7 puanda kalan Beşiktaş'ın Avrupa macerası sona erdi.
Son karşılaşmaların ardından I grubunda oluşan puan durumu şöyle:
Malmö,Genk,Avrupa
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Genk
|6
|3
|2
|1
|14
|8
|6
|11
|Malmö
|6
|2
|3
|1
|7
|6
|1
|9
|Beşiktaş
|6
|2
|1
|3
|9
|11
|-2
|7
|Sarpsborg
|6
|1
|2
|3
|8
|13
|-5
|5
13 Aralık 2018 Perşembe 23:02