13 Aralık 2018, 23:21
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçların ardından Sevilla lider, Krasnodar ise 2. olarak son 32 turuna çıktı.

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki son maçların ardından Sevilla lider, Krasnodar ise 2. olarak son 32 turuna çıktı.

Tarihinde ilk defa Avrupa kupalarında mücadele eden Akhisarspor, konuk ettiği Standard Liege ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını aldı.

Gruptaki diğer müsabakada, ağırladığı Krasnodar'ı 3-0 yenen Sevilla, ikili averajla liderliği elde etti.

Aynı puandaki Krasnodar ise grubu 2. tamamlayarak tur atladı.

Son karşılaşmaların ardından J grubunda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Sevilla

64021861212
Krasnodar

640288012
Standard Liege

631279-210
Akhisarspor6015414-101

Sevilla,Krasnodar,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 23:21



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