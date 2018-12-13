Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu maçları sona erdi. Beşiktaş
, seyircisi önünde Malmö
ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kaybederek grubunu 3. sırada tamamladı ve elendi.
Gruptan çıkma şansı kalmayan Akhisarspor, ağırladığı Standard Liege ile golsüz berabere kalarak ilk puanını aldı.
Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği H Grubu'ndaki Lazio- Eintracht Frankfurt
maçı ise misafir ekip Eintracht Frankfurt'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.
Son maçların ardından G grubunda Villarreal
ve Rapid Wien
, H grubunda Eintracht Frankfurt ve Lazio, I grubunda Genk
ve Malmö, J grubunda Sevilla
ve Krasnodar
, K grubunda Dinamo Kiev
ve Rennes
, L grubunda da Chelsea
ve BATE, adlarını son 32 turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu:
Rapid Wien (Avusturya
)- Glasgow Rangers
(İskoçya): 1-0
Villarreal (İspanya
)- Spartak Moskova
(Rusya
): 2-0
H Grubu:
Lazio (İtalya
)-Eintracht Frankfurt (Almanya
): 1-2 Olympique Marsilya
(Fransa
)- Apollon
(Kıbrıs Rum Kesimi
): 1-3
I Grubu:
Genk (Belçika
)-Sarpsborg (Norveç
): 4-0
Beşiktaş-Malmö (İsveç
): 0-1
J Grubu:
Akhisarspor-Standard Liege (Belçika): 0-0
Sevilla (İspanya)-Krasnodar (Rusya): 3-0
K Grubu:
Dinamo Kiev (Ukrayna
)-Jablonec (Çekya): 0-1
Rennes (Fransa)- Astana
(Kazakistan
): 2-0
L Grubu:
PAOK (Yunanistan
)-BATE (Belarus
): 1-3
MOL Vidi (Macaristan
)-Chelsea (İngiltere
): 2-2
Beşiktaş,Futbol,Avrupa
13 Aralık 2018 Perşembe 23:34