Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Antona Malatinskeho
Hakemler: Jose Maria
Sanchez Martinez, Raul
Cabanero, Javier Rodriguez (İspanya
) Spartak Trnava
: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos Fenerbahçe
: Harun Tekin
, Şener Özbayraklı
, Yiğithan Güveli, Skrtel, İsmail Köybaşı
, Reyes, Jailson
, Isla, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Slimani
Gol: Dk. 41 Kubilay Yılmaz (Spartak Trnava)
Sarı kart: Dk. 33 Gressak (Spartak Trnava)
UEFA Avrupa
Ligi D Grubu karşılaşmasında Spartak Trnava, Fenerbahçe karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
17. dakikada Slimani'nin pasıyla ceza yayı içinde topla buluşan Mahsun'un kaleyi cepheden gören noktadan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Chudy'de kaldı.
40. dakikada Spartak Trnava'nın Fenerbahçe yarı sahasının ortalarından kullandığı serbest vuruşta, savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza yayı içinde Kubilay'ın gelişine şutunda, kaleci Harun meşin yuvarlağı kornere çeldi.
41. dakikada Spartak Trnava öne geçti. Ev sahibi ekibin soldan Grendel'le kullandığı kornerde, penaltı noktası üzerinde uygun durumda bulunan Kubilay Yılmaz'ın gelişine şutunda, yerden de seken top arka direkte ağlarla buluştu: 1-0.
Başka pozisyon olmayınca Spartak Trnava devreyi 1-0 üstün tamamladı.
Jose Maria,İspanya,Mustafa Fehmi Kubilay,Spartak Trnava
14 Aralık 2018 Cuma 00:14