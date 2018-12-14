14 Aralık 2018, 01:05
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçların ardından lider Dinamo Zagreb ve ikinci sıradaki Fenerbahçe, son 32 turuna yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki son maçların ardından lider Dinamo Zagreb ve ikinci sıradaki Fenerbahçe, son 32 turuna yükseldi.

Gruptan çıkmayı son hafta maçları öncesinde garantileyen Fenerbahçe, konuk olduğu Spartak Trnava'ya 1-0 yenildi.

Grup liderliği önceki hafta kesinleşen Dinamo Zagreb ise sahasında Anderlecht ile 0-0 berabere kaldı.

Son karşılaşmaların ardından D Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımlarO G B M A Y Av P
Dinamo Zagreb

6420113 814
Fenerbahçe

622277 0 8
Spartak Trnava

621347-3 7
Anderlecht 603327-5 3

Dinamo Zagreb,Fenerbahçe,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 01:05



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