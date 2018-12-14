Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi 2018-19 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları da tamamlandı.
Tur atlamayı garantileyen Fenerbahçe
, Spartak Trnava
deplasmanında oynadığı D Grubu son maçından eli boş döndü. Sahadan 1-0 galip ayrılan Spartak Trnava'nın golünü, 41. dakikada Kubilay Yılmaz attı.
F Grubu'nda Olympiakos
, sahasında Milan
'ı 3-1 yenerek gol averajıyla 2. sırayı aldı ve rakibini turnuvanın dışına itti.
Türk hakem Hüseyin Göçek
'in yönettiği C Grubu'ndaki Kopenhag- Bordeaux
müsabakası ise konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Son maçların ardından A Grubu'nda Bayer Leverkusen
ve Zürih, B Grubu'nda Salzburg
ve Celtic
, C Grubu'nda Zenit
ve Slavia Prag
, D Grubu'nda Dinamo Zagreb
ve Fenerbahçe, E Grubu'nda Arsenal
ve Sporting Lizbon
, F Grubu'nda da Real Betis
ve Olympiakos, son 32 turuna çıktı.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu: Ludogorets
(Bulgaristan
)-Zürih (İsviçre
): 1-1
AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi
)-Bayer Leverkusen (Almanya
): 1-5
B Grubu:
Celtic (İskoçya)-Salzburg (Avusturya
): 1-2 Leipzig
(Almanya)-Rosenborg (Norveç
): 1-1
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya)-Zenit (Rusya
): 2-0
Kopenhag (Danimarka
)-Bordeaux (Fransa
): 0-1
D Grubu:
Dinamo Zagreb (Hırvatistan
)- Anderlecht
(Belçika
): 0-0
Spartak Trnava (Slovakya
)-Fenerbahçe: 1-0
E Grubu:
Arsenal (İngiltere
)- Karabağ
(Azerbaycan
): 1-0
Sporting Lizbon (Portekiz
)-Vorskla Poltava (Ukrayna
): 3-0
F Grubu:
Dudelange (Lüksemburg
)-Real Betis (İspanya
): 0-0
Olympiakos (Yunanistan
)-Milan (İtalya
): 3-1
Olympiakos,Fenerbahçe,Avrupa
14 Aralık 2018 Cuma 01:13