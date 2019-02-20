Lazio'yu Deviren Sevilla, Avrupa Liginde Son 16 Turuna Yükseldi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Sevilla, Lazio'yu 2-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanan rövanş maçında ev sahibi Sevilla, 20. dakikada Ben Yedder ve 78. dakikada Pablo Sarabia'nın golleriyle Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

İKİ TAKIMDA 10 KİŞİ KALDI

Sevilla'da 60. dakikada Franco Vazquez, Lazio'da ise 71. dakikada Adam Marusic ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk maçı da deplasmanda 1-0 kazanan Sevilla, bu sonuçla turnuvada adını son 16 turuna yazdıran ilk takım oldu. Turnuvanın son 32 turu rövanşında yarın 15 maç oynanacak.

Kaynak: AA