Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi'nin son 32 turunda rövanş maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu, TSİ 23.00'te başlayan 7 karşılaşmayla sona erdi. Türkiye
'yi temsil eden takımlardan Galatasaray
, ilk maçta evinde 2-1 kaybettiği Portekiz
temsilcisi Benfica
ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak turnuvadan elendi.
Deplasmanda İsveç
ekibi Malmö
'yü 2-1'le geçen İngiltere
temsilcisi Chelsea
, rövanşında Stamford Bridge
Stadı'nda ağırladığı rakibini 55. dakikada Olivier Giroud, 74. dakikada Ross Barkley ve 84. dakikada Callum Hudson-Odoi'nin golleriyle 3-0 yenerek tur atladı. Malmö'de Rasmus Bengtsson, 73. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İlk karşılaşmada Avustralya
ekibi Rapid Wien
'i 1-0 yenen İtalya
temsilcisi Inter ise evinde oynadığı rövanş mücadelesini 11. dakikada Matias Vecino, 18. dakikada Andrea Ranocchia
, 80. dakikada Ivan Perisic ve 87. dakikada Matteo Politano'nun ağları sarsmasıyla 4-0 kazanarak zorlanmadan üst tura kaldı. Dinamo Kiev
, Rennes
, Krasnodar
ve Slavia Prag
UEFA Avrupa Ligi'nde adlarını son 16 turuna yazdıran diğer takımlar oldu.
Maçların sonuçları şöyle:
Benfica (Portekiz)-Galatasaray: 0-0 (2-1)
Dinamo Kiev (Ukrayna
)- Olympiakos
(Yunanistan
): 1-0 (2-2) Real Betis
(İspanya
)-Rennes (Fransa
) : 1-3 (3-3)
Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç): 3-0 (2-1) Bayer Leverkusen
(Almanya
)-Krasnodar (Rusya
): 1-1 (0-0) Genk
(Belçika
)-Slavia Prag (Çekya): 1-4 (0-0)
Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya
): 4-0 (1-0)
Futbol, Malmö, Avrupa, Spor
Kaynak: AA