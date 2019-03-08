Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı.<br><br>Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, 3 müsabakayla sona erdi.</br><br><br>Ev sahibi ekiplerden Valencia, Napoli ve Chelsea sahadan galip ayrıldı.<br><br>Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.<br><br>Alınan sonuçlar şöyle: <br><br>Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1<br><br>Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 3-0<br><br>Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0