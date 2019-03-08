08 Mart 2019, 01:05
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu ilk ayağı, 3 müsabakayla sona erdi.


Ev sahibi ekiplerden Valencia, Napoli ve Chelsea sahadan galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen takımlar, 14 Mart Perşembe günü yapılacak rövanş maçlarının sonunda belli olacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

Valencia (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 2-1

Napoli (İtalya) - Salzburg (Avusturya): 3-0

Chelsea (İngiltere) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0 Valencia, Futbol, Avrupa, Spor
Kaynak: AA


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