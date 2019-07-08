08.07.2019 13:54
Haberler» Spor» Haber

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. ön eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 1. ön eleme turu ilk maçları, yarın, 10 Temmuz Çarşamba ve 11 Temmuz Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 43 müsabaka yapılacak.
Yeni Malatyaspor'un 2. ön eleme turundaki rakibini belirleyecek Olimpija Ljubljana (Slovenya)-Rigas (Letonya) eşleşmesinin ilk karşılaşması, 11 Temmuz Perşembe günü TSİ 21.00'de başlayacak.
94 takımın mücadele ettiği turu geçenler, 16-17-18 Temmuz tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.
Kaynak: AA
Futbol, Avrupa, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
14:32   Max Kruse: Takımdaki arkadaşlık harika
14:32   Fenerbahçe'nin Vedat Muriç transferi için ödediği rakam ortaya çıktı! Başkan açıkladı
14:30   Konyaspor, Konya'daki hazırlıklarını tamamladı
14:30   Anadolu Efes, Alec Peters'ı kadrosuna kattı
14:30   Arnautovic ve El Shaarawy Çin Süper Ligi'ne gitti
14:29   Gizem Özer Türkiye şampiyonu oldu
14:28   Ödemiş'te sokak basketbolu heyecanı