Haberler» Spor» Haber

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.

23.07.2019 23:31 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu, 5 maçla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 5 karşılaşma oynandı.
2. ön eleme turu ilk maçları, yarın oynanacak tek müsabakayla devam edecek.
Sonuçlar şöyle:
Ararat-Armenia (Ermenistan) - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 2-0
Torshavn (Faroe Adaları) - Linfield (Kuzey İrlanda): 2-2
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Dudelange (Lüksemburg): 1-2
Santa Coloma (Andorra) - Astana (Kazakistan): 0-0
Tre Penne (San Marino) - Süduva (Litvanya): 0-5

Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
23:54   Yasin Süzen'den altın madalya
23:31   Futbol: UEFA Avrupa Ligi
23:30   Eczacıbaşı futbol turnuvası sona erdi
23:23   Bakan Kasapoğlu Milli Atlet Yasin Süzen'i tebrik etti
23:15   Ozan Tufan: "En iyi halime ulaşmak için çalışıyorum"
23:13   Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
22:57   Trabzonspor hazırlıklarını sürdürdü