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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti.

01.08.2019 23:59 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sırbistan'ın Partizan takımıyla eşleşti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 41 karşılaşma oynandı.
Evinde 2-2 berabere kaldığı Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı deplasmanda 1-0 yenerek tur atlayan Yeni Malatyaspor, 3. eleme turunda Sırp ekibi Partizan ile eşleşti.
Galler ekibi Connah's Quay Nomads'i ilk maçta deplasmanda 1-0 yenen Partizan, sahasındaki rövanş mücadelesini de 3-0 kazanarak tur atlayan taraf oldu.
3. eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos, rövanş mücadeleleri ise 15 Ağustos'ta oynanacak.

Yeni Malatyaspor, Partizan, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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