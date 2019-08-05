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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.

05.08.2019 11:16 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 3. ön eleme turu ilk karşılaşmaları, yarın, 7 Ağustos Çarşamba ve 8 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Yarın 3, çarşamba tek, perşembe ise 32 müsabaka yapılacak.
Türk temsilcileri Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor, 8 Ağustos Perşembe günü sahaya çıkacak. Trabzonspor, TSİ 19.00'da Çek ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. Yeni Malatyaspor ise TSİ 22.00'de Sırbistan'ın Partizan takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
Play-off turuna yükselecek ekipler, 13-15 Ağustos tarihlerindeki rövanşların ardından belli olacak.

Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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