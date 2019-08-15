Haberler» Spor» Haber

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Trabzonspor'un rakibi, Yunanistan temsilcisi AEK oldu.

15.08.2019 23:05 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalan Trabzonspor'un rakibi, Yunanistan temsilcisi AEK oldu.
Organizasyonun 3. eleme turu rövanşında, Yunanistan'ın AEK takımı, Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı Atina Olimpiyat Spor Kompleksi'nde konuk etti.
Karşılaşmaya hızlı başlayan AEK, 26. dakikada Petros Mantalos'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarıda Universitatea Craiova, 63. dakikada Antoni Ivanov'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi.
Deplasmanda çıktığı ilk maçı 2-0 kazanan AEK, rövanşta elde ettiği beraberlikle play-off turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

Yunanistan, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:07   Yeni Malatyaspor-Partizan maçının ardından - Partizan Teknik Direktörü Milosevic
00:05   Ünal Karaman: "Sahada dökülen alın teri, onun karşılığında da alınan tur var"
00:05   Trabzonspor - Sparta Prag maçının ardından
00:01   Sergen Yalçın: "Rakip oyuncular sürekli yattı, o da bizden ne kadar korktuklarını gösteriyor"
23:58   Trabzonspor-Sparta Prag maçının ardından - Trabzonspor Teknik Direktörü Karaman (2)
23:57   Sergen Yalçın: Biz büyük bir takım değiliz
23:57   Galatasaray'ın transfer görüşmelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdiği...