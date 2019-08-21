Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi'nde play-off eleme turu yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının play-off turu ilk ayağında, yarın 21 karşılaşma oynanacak.
Play-off turundaki tek Türk temsilcisi Trabzonspor, yarın saat 21.00'de Yunanistan
'ın AEK takımına konuk olacak.
Gruplara kalacak ekipler, 29 Ağustos'ta oynanacak rövanşların ardından belirlenecek.
Ligde yarın yapılacak maçların programı (TSİ) şöyle:
17.00 Astana (Kazakistan) - BATE (Belarus)
18.00 Ararat (Ermenistan) - Dudelange (Lüksemburg)
20.00 Süduva (Litvanya) - Ferencvaros (Macaristan)
20.00 Malmö (İsveç) - Bnei Yehuda (İsrail)
20.30 Ludogorets (Bulgaristan) - Maribor (Slovenya)
20.30 Feyenoord (Hollanda) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)
20.45 Kopenhag (Danimarka) - Riga (Letonya)
21.00 AEK (Yunanistan) - Trabzonspor
21.00 Legia (Polonya) - Rangers (İskoçya)
21.30 AZ Alkmaar (Hollanda) - Antwerp (Belçika)
21.30 Strasbourg (Fransa) - Eintracht Frankfurt (Almanya)
21.30 Gent (Belçika) - Rijeka (Hırvatistan)
21.30 PSV (Hollanda) - Apollon (Kıbrıs Rum Kesimi)
21.30 FCSB (Romanya) - Vitoria (Portekiz)
21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan)
21.45 Celtic (İskoçya) - AIK (İsveç)
21.45 Braga (Portekiz) - Spartak Moskova (Rusya)
22.00 Slovan Bratislava (Slovakya) - PAOK (Yunanistan)
22.00 Partizan (Sırbistan) - Molde (Norveç)
22.00 Espanyol (İspanya) - Zorya (Ukrayna)
22.00 Torino (İtalya) - Wolverhampton (İngiltere)