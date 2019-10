Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo (Bosna Hersek)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Skrtel, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 46 Azubuike), Mehmet Topal, Visca (Dk. 90 Uğur Uçar), İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 64 Robinho), CrivelliWolfsberger: Kofler, Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz (Dk. 90+1 Schmerböck), Leitgeb, Schmid, Liendl, Ritzmaier, Niangbo (Dk. 75 Schmidt), WeissmanGol: Dk. 78 İrfan Can Kahveci (Medipol Başakşehir)Sarı kartlar: Dk. 4 Leitgeb, Dk. 37 Sollbauer, Dk. 66 Liendl (Wolfsberger), Dk. 22 Crivelli, Dk. 30 Gulbrandsen, Dk. 44 Skrtel (Medipol Başakşehir)Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. hafta maçında sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger'i 1-0 mağlup etti.46. dakikada turuncu-lacivertli takımın sağ kanattan gelişen atağında Caiçara, yerden penaltı noktası üzerine pasını gönderdi. İrfan Can Kahveci'nin istediği gibi vuramadığı top yandan auta çıktı.49. dakikada hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Azubuike, sağ kanattan bindiren Visca'ya pasını attı. Visca, ceza sahasına girdikten sonra açısını düzeltti ve ayak içiyle şutunu attı. Kaleci Kofler'den dönen meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.63. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci çalımlarla ceza sahasına yaklaştı. İrfan Can, ceza sahası önünde uygun pozisyondaki Visca'ya pasını attı. Bu oyuncunun şutunda, savunmaya çarpan top kornere gitti.78. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. İrfan Can Kahveci, Azubuike'nin uzun pasıyla sol kanatta topla buluştu. Ceza sahası içinde rakibinden çalımla sıyrılan İrfan Can, sağ ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-0.86. dakikada turuncu-lacivertli takım ikinci gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Robinho, ceza sahasına girdi, önündeki rakibine rağmen plase vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.89. dakikada ev sahibi ekip net bir fırsatı daha kullanamadı. Hızlı gelişen Medipol Başakşehir atağında Caiçara ile duvar pası yapan Visca ceza sahasına girdi, topuk ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleciyi geçti, son anda savunma topu çizgi önünde uzaklaştırdı.Karşılaşma turuncu-lacivertli takımın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.