Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Medical Park
Hakemler: Harald Lechner, Andreas Heidenreich, Maximilian Kolbitsch ( Avusturya
) Trabzonspor
: Uğurcan Çakır, Pereira, Fernandes, Campi, Novak, Sosa, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Sörloth
Krasnodar: Safonov, Petrov, Martynocivh, Spajic, Ramirez, Olsson, Kambolov, Vilhena, Süleymanov, Stotski, Berg
Sarı kartlar: Dk. 29 Olsson, DK. 31 Spajic (Krasnodar)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Trabzonspor-Krasnodar maçının ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.
1. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında topla buluşan Nwakaeme'nin vuruşunda, top kalecide kaldı.
22. dakikada Nwakaeme'nin ceza sahasının solundan yaptığı ortada savunmadan seken topta Spajic'in ters vuruşunda kaleci Safonov meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
25. dakikada Sosa'nın ara pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda, kaleci Safonov topu güçlükle çeldi.
26. dakikada Sosa'nın pasında topla bulaşan Nwakaeme sol çaprazdan ceza sahasına indi. Nwakaeme'nin yerden ortaladığı topa Sörloth dokunamayınca savunma topu tehlikeli bölgeden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.