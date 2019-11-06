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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.

06.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 06.11.2019 21:00 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi F Grubu'ndaki 4. hafta maçında Vitoria ile Arsenal 1-1 berabere kaldı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, tek maçla başladı.
Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği F Grubu karşılaşmasında Portekiz'in Vitoria takımı, İngiliz temsilcisi Arsenal'ı ağırladı.
Mesut Özil, Aubameyang ve Xhaka'yı Portekiz'e getirmeyen Arsenal, 81. dakikada Mustafi ile öne geçti. Fakat müsabaka, Vitoria'dan Duarte'nin 90+1'inci dakikada attığı golle 1-1 tamamlandı.
Avrupa Ligi'nin 4. haftası, yarın oynanacak 23 maçla sona erecek.

Arsenal, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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