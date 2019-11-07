Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Krasnodar
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette ( Fransa
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Krasnodar: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Vilhena, Manuel Fernandes, Suleymanov, Ari, Stotski
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Campi, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet Akpınar
Goller: Dk. 27 Serkan Asan (Kendi kalesine) ve Dk. 34 Manuel Fernandes (Krasnodar)
Sarı kart: Dk. 19 Spajic (Krasnodar)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Trabzonspor, Krasnodar karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapadı.
2. dakikada Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.
26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.
27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0
34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0
42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.