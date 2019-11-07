Haberler » Spor » Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: KrasnodarHakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa) Krasnodar: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Vilhena, Manuel Fernandes, Suleymanov, Ari, StotskiTrabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Campi, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun,...

07.11.2019 22:02 | Son Güncelleme: 07.11.2019 22:02 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Krasnodar
Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette ( Fransa )

Krasnodar: Kritsyuk, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Olsson, Vilhena, Manuel Fernandes, Suleymanov, Ari, Stotski
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Campi, Ivanildo Fernandes, Abdurrahim Dursun, Hosseini, Kamil Ahmet Çörekçi, Doğan Erdoğan, Ahmet Canbaz, Avdijaj, Muhammet Akpınar
Goller: Dk. 27 Serkan Asan (Kendi kalesine) ve Dk. 34 Manuel Fernandes (Krasnodar)
Sarı kart: Dk. 19 Spajic (Krasnodar)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4. haftasında Trabzonspor, Krasnodar karşısında ilk yarıyı 2-0 geride kapadı.
2. dakikada Manuel Fernandes'in ceza alanı sağ çaprazından yerden vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu çeldi.
26. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin pasında yakın mesafeden Avdijaj'ın yerden şutunda top, kaleci Kritsyuk'ta kaldı.
27. dakikada Krasnodar öne geçti. Sağ tarafta Olsson ile verkaç yapan Manuel Fernandes'in sert vuruşunda, savunmada Serkan Asan'a çarpan top filelerle buluştu: 1-0
34. dakikada ev sahibi ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ taraftan Suleymanov'un pasında yakın mesafeden Manuel Fernandes, topuğuyla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 2-0
42. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı dışından etkili vuruşunda, kaleci Kritsyuk sağ tarafına yatarak topu çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Krasnodar'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Manuel Fernandes, Krasnodar, Fransa, Spor

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Haberleri
03:16   Karaman: "Bir çok şeyi söylemekte zorlanıyorum"
03:13   Alman kulübüne Türk sponsor
03:05   Denizlispor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor
02:54   Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
02:40   Recep Uçar: Adil olmayan bir karardı
00:59   Medipol Başakşehir, Wolfsberger'i 3-0 ile geçti!
00:13   Yine Braga yine kırmızı kart! Akıllara Ivan Bebek geldi
23:56   Litvanyalı hakem Gediminas Mazeika'dan skandal karar!
22:45   Trabzonspor, Krasnodar'a 3-1 mağlup oldu!
22:19   Kartal Kayra Yılmaz, 7 yıl önce verdiği sözü tuttu!
12:14   Son dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda bir kişi, 7. kattan atladı
12:42   Son dakika gelişmesini Müge Anlı duyurdu
8.11.2019 03:17:05