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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 4. haftası, 11 maçla tamamlandı.

08.11.2019 01:20 | Son Güncelleme: 08.11.2019 01:20 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 4. haftası, 11 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 4. haftası, TSİ 23.00'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmalarıyla sona erdi.
Medipol Başakşehir, Avusturya'nın Wolfsberger takımına konuk olduğu J Grubu mücadelesini 3-0 kazandı.
Grubun diğer karşılaşmasında ise Borussia Mönchengladbach, sahasında Roma'yı 2-1 yendi. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 77. dakikada oyuna dahil oldu.
Medipol Başakşehir, puanını 7'ye yükselterek J Grubu'nun zirvesine yerleşti. Son iki maç öncesi Borussia Mönchengladbach ve Roma'nın 5, Wolfsberger'in ise 4 puanı bulunuyor.
Beşiktaş gruptan çıkma şansını kaybetti
K Grubu'nun zirvesinde yer alan Portekiz temsilcisi Braga, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
Wolverhampton ise ağırladığı Slovan Bratislava'yı 90+2'nci dakikada bulduğu golle 1-0 mağlup etti.
Puanını 10'a çıkaran Braga'yı, 9 puanla Wolverhampton ve 4 puanla Slovan Bratislava izledi.
Oynadığı 4 maçı da kaybeden Beşiktaş ise gruptan çıkma şansını kaybetti.
Espanyol ve Manchester United turu garantiledi
H Grubu'nda Espanyol, Ludogorets'i 6-0, L Grubu'nda da Manchester United Partizan'ı 3-0 yenerek 10 puana ulaştı.
Espanyol ve Manchester United, bitime iki hafta kala son 32 turuna çıkmayı garantiledi.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta müsabakaları 28 Kasım'da oynanacak. Medipol Başakşehir, Roma'yı, Beşiktaş da Slovan Bratislava'yı ağırlayacak.
Dördüncü haftanın ikinci gününde, TSİ 23.00'te başlayan maçların sonuçları şöyle:

G Grubu:

Glasgow Rangers (İskoçya) - Porto (Portekiz): 2-0
Feyenoord (Hollanda) - Young Boys (İsviçre): 1-1
H Grubu:

Espanyol (İspanya) - Ludogorets (Bulgaristan): 6-0
Ferencvaros (Macaristan) - CSKA Moskova (Rusya): 0-0
I Grubu:
Wolfsburg (Almanya) - Gent (Belçika): 1-3
Olexandriya (Ukrayna) - Saint-Etienne (Fransa): 2-2
J Grubu:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Roma (İtalya): 2-1
Wolfsberger (Avusturya) - Medipol Başakşehir: 0-3
TakımlarO G B M A YAvP
Medipol Başakşehir
42115507
Borussia Mönchengladbach
412147-35
Roma
41217435
Wolfsberger
41125504

K Grubu:

Wolverhampton (İngiltere) - Slovan Bratislava (Slovakya): 1-0
Braga (Portekiz) - Beşiktaş: 3-1
TakımlarO G B M A YAvP
Braga
431084410
Wolverhampton
43014229
Slovan Bratislava
41127704
Beşiktaş
4004410-60

L Grubu:
Manchester United (İngiltere) - Partizan (Sırbistan): 3-0

Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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