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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Medical ParkHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Trabzonspor: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ivanildo Fernandes, Hosseini, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Muhammet AkpınarGetafe:...

28.11.2019 19:50 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:50Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Medical Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs ( )
: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ivanildo Fernandes, Hosseini, Serkan Asan, Kerem Baykuş, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Fıratcan Üzüm, Avdijaj, Muhammet Akpınar
Getafe: Chichizola, Olivera, Bruno, Djene, Nyom, Kenedy, Fajr, Arambarri, Portillo, Molina, Mata
Sarı kartlar: Dk. 17 Hosseini, Dk. 41 Serkan Asan (Trabzonspor)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor ile İspanya temsilcisi Getafe arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
21. dakikada Getafe'de savunmanın uzaklaştırmaya çalıştırdığı topu ceza sahası içerisinde araya girerek alan Avdijaj'in vuruşunda, savunmaya çarpan top kornere çıktı.
23. dakikada Abdulkadir Parmak'ın pasıyla sol çaprazda topla buluşan Fıratcan Üzüm, rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Chichizola iki hamlede topu kontrol etti.
25. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Avdijaj'in penaltı noktasına yaptığı ortada meşin yuvarlak kaleci Chichizola'dan döndü. Pozisyonun devamında Muhammet Akpınar'ın sert vuruşunda top, az farkla auta çıktı.
29. dakikada Molina göğsüyle kontrol ettiği topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
35. dakikada Olivera'nın sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Bruno istediği şekilde vuramayınca top auta çıktı.
42. dakikada Fajr'ın ortasında ceza sahasında topu kontrol eden Arambarri'nin dönerek vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Trabzonspor, Letonya, Spor

Kaynak: AA

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