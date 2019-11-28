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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Medical ParkHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Trabzonspor: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ivanildo Fernandes, Hosseini (Dk. 70 Campi), Serkan Asan, Kerem Baykuş (Dk.

28.11.2019 20:52 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:52Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Medical Park
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs ( )
: Erce Kardeşler, Abdurrahim Dursun, Ivanildo Fernandes, Hosseini (Dk. 70 Campi), Serkan Asan, Kerem Baykuş (Dk. 89 Kamil Ahmet Çörekçi), Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Fıratcan Üzüm, Avdijaj (Dk. 59 Behlül Aydın), Muhammet Akpınar
Getafe: Chichizola, Olivera, Bruno, Djene, Nyom, Kenedy (Dk. 86 Cucu), Fajr, Arambarri, Portillo, Molina (Dk. 61 Angel), Mata (Dk. 73 Timor)
Gol: Dk. 50 Mata (Getafe)
Sarı kartlar: Dk. 17 Hosseini, Dk. 41 Serkan Asan (Trabzonspor), Dk. 63 Fajr, Dk. 75 Nyom, Dk. 90 Cucu (Getafe)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 5. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği İspanya temsilcisi Getafe'ye 1-0 mağlup oldu.
50. dakikada Kenedy'nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topu penaltı noktasında kontrol eden Mata, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-1
52. dakikada Kenedy'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra ceza alanı içine girmeden vuruşunda top az farkla auta gitti.
87. dakikada ceza sahası çizgisine yakın bir alandan serbest vuruş kullanan Fajr'in şutu kalecinin üzerinden auta çıktı.
90. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Cucu'nun ortasında meşin yuvarlağa düzgün bir vuruş yapan Fajr'ın şutunu kaleci Erce Kardeşler topu çeldi.
Bordo-mavili ekip, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, Letonya, Spor

Kaynak: AA

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