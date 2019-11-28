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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Vodafone ParkHakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)Beşiktaş: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan Özyakup, Elneny, Boyd, Diaby, Caner Erkin, Umut NayirSlovan Bratislava: Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, İbrahim, Daniel,...

28.11.2019 21:58 | Son Güncelleme: 28.11.2019 21:58Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Enea Jorgji, Ridiger Çokaj, Rejdi Avdo (Arnavutluk)
: Karius, Necip Uysal, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan Özyakup, Elneny, Boyd, Diaby, Caner Erkin, Umut Nayir
Slovan : Greif, Bajric, Abena, Bozhikov, de Marco, Holman, de Kamps, İbrahim, Daniel, Rharsalla, Sporar
Gol: Dk. 35 Daniel
Sarı kart: Dk. 30 de Kamps (Slovan Bratislava)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. haftasında oynanan Beşiktaş-Slovan Bratislava maçının ilk yarısı konuk takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
30. dakikada Caner Erkin'in soldan ortaladığı topa, Abena çizgi üzerinde müdahale etti. Dönen topu Oğuzhan Özyakup kaleye gönderdi, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
35. dakikada Slovan Bratislava'nın golü geldi. de Marco'nun soldan ortaladığı topu ceza sahası içinde kontrol eden Daniel sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
44. dakikada savunmanın arkasına atılan topla buluşan Sporar soldan ceza sahasına girerek şutunu çekti, meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı.
45. dakikada Boyd'un sağdan ortaladığı topa müdahale eden Bozhikov meşin yuvarlağı ters bir kafa vuruşuyla kendi kalesine gönderdi, kaleci gole izin vermedi.

Oğuzhan Özyakup, Caner Erkin, Bratislava, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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