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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ponck, Skrtel (Dk. 52 Berkay Özcan), Epureanu (Dk. 46 Robinho), Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk.

28.11.2019 23:00 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:00Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Fatih Terim
Hakemler: Ovidiu Hategan, Octavian Sovre, Sebastian Gheorghe (Romanya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Ponck, Skrtel (Dk. 52 Berkay Özcan), Epureanu (Dk. 46 ), Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, İrfan Can Kahveci, Gulbrandsen (Dk. 16 Aziz Eraltay), Crivelli
Roma: Pau Lopez, Santon, Smalling, Mancini, Kolarov (Dk. 53 Spinazzola), Diawara, Veretout, Zaniolo, Pellegrini (Dk. 71 Cengiz Ünder), Kluivert, Dzeko (Dk. 72 Mkhitaryan)
Goller: Dk. 30 Veretout (Penaltıdan), Dk. 40 Kluivert, Dk. 45 Dzeko (Roma)
Sarı kartlar: Dk. 28 Mehmet Topal, Dk. 48 Okan Buruk (Teknik direktör) (Medipol Başakşehir), Dk. 35 Kolarov (Roma)
UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 5. haftasında Medipol Başakşehir, İtalya'nın Roma takımına 3-0 yenildi.
77. dakikada Kluivert'in ceza sahası dışından şutunda savunmaya çarpan top, kaleci Mert Günok'u yanıltsa da yandan kornere gitti.
90+3. dakikada Robinho'nun ceza sahası dışı sol çaprazdan şutunda top, kaleci Pau Lopez'de kaldı.
Mücadelenin düşük tempoda oynanan ikinci yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken ilk devrede skor avantajını elde eden Roma, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Mehmet Topal, Başakşehir, Mert Günok, Robinho, Spor

Kaynak: AA

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