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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi gruplarının 5. haftası, 11 maçla devam etti.

28.11.2019 23:16 | Son Güncelleme: 28.11.2019 23:16Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Ligi gruplarının 5. haftası, 11 maçla devam etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 5. haftasında, TSİ 20.55'te başlayan G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları tamamlandı.
J Grubu'nda Medipol , sahasında Roma'ya 3-0 kaybetti, Borussia Mönchengladbach da deplasmanda Wolfsberger'i 1-0 yendi. Grupta Roma ve Borussia Mönchengladbach, 8'er puana çıkarak ilk iki sıraya yerleşti ve son hafta öncesi avantaj yakaladı.
İddiası bulunmayan Beşiktaş, K Grubu'nda Slovan Bratislava'yı ağırladı. Siyah-beyazlılar, mücadeleyi 2-1 kazanarak ilk galibiyetini elde etti ve rakibinin tur atlama şansını sona erdirdi. Gruptaki diğer karşılaşmada ise Braga ile Wolverhampton 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla iki takım da son 32 turu bileti aldı.
Gent, Wolfsburg ve AZ Alkmaar son 32 turunda
I Grubu'nda Saint-Etienne'e konuk olduğu maçta 0-0 berabere kalan Gent ve Olexandriya deplasmanında 1-0 galip gelen Wolfsburg, son 32 turunu garantiledi. Grupta son hafta öncesi Gent 9, Wolfsburg 8 puana ulaştı.
AZ Alkmaar, sahasında 2-0 geriye düştüğü L Grubu mücadelesinde Partizan ile 2-2 berabere kaldı. Puanını 9 yapan AZ Alkmaar, 10 puanlı Manchester United'ın ardından grupta adını son 32 turuna yazdıran ikinci takım oldu.
Gruplarda son hafta karşılaşmaları, 12 Aralık'ta oynanacak.
Beşinci haftada TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:
G Grubu:
Feyenoord (Hollanda) - Rangers (İskoçya): 2-2
Young Boys (İsviçre) - Porto (Portekiz): 1-2
H Grubu:
Ferencvaros (Macaristan) - Espanyol (İspanya): 2-2
CSKA Moskova (Rusya) - Ludogorets (Bulgaristan): 1-1
I Grubu:
Olexandriya (Ukrayna) - Wolfsburg (Almanya): 0-1
Saint-Etienne (Fransa) - Gent (Belçika): 0-0
J Grubu:
Wolfsberger (Avusturya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 0-1
Medipol Başakşehir (Türkiye) - Roma (İtalya): 0-3
TakımlarO G B M A YAvP
Borussia Mönchengladbach
522157-28
Roma
522110468
Medipol Başakşehir
521258-37
Wolfsberger
511356-14

K Grubu:
Braga (Portekiz) - Wolverhampton (İngiltere): 3-3
Beşiktaş (Türkiye) - Slovan Bratislava (Slovakya): 2-1
TakımlarO G B M A YAvP
Braga
5320117411
Wolverhampton
531175210
Slovan Bratislava
511389-14
Beşiktaş
5104611-53

L Grubu
AZ Alkmaar (Hollanda) - Partizan (Sırbistan): 2-2

Borussia Mönchengladbach, Başakşehir, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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