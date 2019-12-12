Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: St. Jakob-Park
Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Kuzey Makedonya
) Basel
: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Xhaka, Frei, Stocker, Pululu, Zuffi, Cabral
Trabzonspor: Erce Kardeşler, Serkan Asan, Hosseini, Fernandes, Abdurrahim Dursun, Doğan Erdoğan, Onazi, Abdulkadir Parmak, Avdijaj, Fıratcan Üzüm, Ekuban
Gol: Dk. 22 Widmer (Basel)
Sarı kartlar: Dk. 17 Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Çimşir (Trabzonspor yardımcı antrenörü) (Trabzonspor)
UEFA Avrupa Ligi C Grubu son haftasında Trabzonspor, Basel karşısında ilk yarıyı 1-0 yenik kapadı.
1. dakikada sol kanattan Zuffi'nin ortasında, ceza alanı içindeki Pululu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından az farkla auta çıktı.
13. dakikada Avdijaj'ın ceza alanı içinden sert şutunda kaleci Omlin üst köşeden topu kornere göndermeyi başardı.
14. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, Doğan Erdoğan'ın kafa vuruşunda, yerden de seken top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.
16. dakikada Abdulkadir Parmak'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda savunma oyuncuları arasında topa iyi yükselen Fernandes'in vuruşunda, Basel savunması çizgi üzerinde tehlikeyi önledi.
22. dakikada ev sahibi Basel golü buldu. Zuffi'nin sol kanattan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Cabral'ın kafa şutunda, kaleci Erce Kardeşler'den dönen topu arka direkte Widmer, tamamladı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0
23. dakikada Fıratcan Üzüm'ün pasında ceza alanı içinde Abdulkadir Parmak'ın yakın mesafeden şutunda top az farkla yandan auta gitti.
Kalan dakikalarda gol olmayınca Basel, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.