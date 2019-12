Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Takımlar O G B M A Y Av P Basel

6 4 1 1 12 4 8 13 Getafe

6 4 0 2 8 4 4 12 Krasnodar

6 3 0 3 7 11 -4 9 Trabzonspor

6 0 1 5 3 11 -8 1



UEFA Avrupa Ligi grup aşamasının 6. ve son haftası, 6 gruptaki 12 mücadeleyle başladı.Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda A, B, C, D, E ve F grubu maçları sona erdi.Gruptan çıkma şansı kalmayan Trabzonspor , konuk olduğu Basel 'e 2-0 yenildi. Bu sonuçla Trabzonspor, C Grubu'nu 1 puanla son sırada tamamladı.Türk hakem Halis Özkahya'nın yönettiği E Grubu'ndaki Cluj-Celtic maçını, 2-0 ev sahibi Cluj kazandı.Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Sevilla ve APOEL, B Grubu'nda Malmö ve Kopenhag, C Grubu'nda Basel ve Getafe, D Grubu'nda LASK ve Sporting Lizbon, E Grubu'nda Celtic ve Cluj, F Grubu'nda da Arsenal ve Eintracht Frankfurt, son 32 turuna çıktı.TSİ 20.55'te başlayan maçların sonuçları şöyle:A GrubuAPOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sevilla (İspanya): 1-0Karabağ (Azerbaycan) - Dudelange (Lüksemburg): 1-1B GrubuKopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç): 0-1Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lugano (İsviçre): 1-1C GrubuBasel (İsviçre) - Trabzonspor: 2-0Getafe (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-0D GrubuLASK (Avusturya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 3-0PSV (Hollanda) - Rosenborg (Norveç): 1-1E GrubuCluj (Romanya) - Celtic (İskoçya): 2-0Rennes (Fransa) - Lazio (İtalya): 2-0F GrubuStandard Liege (Belçika) - Arsenal (İngiltere): 2-2Eintracht Frankfurt (Almanya) - Vitoria (Portekiz): 2-3