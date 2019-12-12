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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: MolineuxHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Cutrone, NetoBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin,...

12.12.2019 23:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:54Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Molineux
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs ( )
Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker, Neves, Moutinho, Vinagre, Cutrone, Neto
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat, Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens, Güven Yalçın, Boyd, Umut Nayir
Sarı kart: Dk. 40 Kilman (Wolverhampton)
UEFA Avrupa Ligi K Grubu son hafta maçında Beşiktaş ile Wolverhampton arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.
32. dakikada Rebocho'nun uzak mesafeden yerden şutunda, top yandan auta gitti.
42. dakikada Neves, kötü bir vuruşla meşin yuvarlağı farklı bir şekilde auta gönderdi.
Tehlikeli pozisyonun yaşanmadığı maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.

utku yuvakuran, Necip Uysal, Letonya, Spor

Kaynak: AA

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