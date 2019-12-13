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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: MolineuxHakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs (Letonya)Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Vinagre, Cutrone, NetoBeşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk.

13.12.2019 01:04 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:04Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Molineux
Hakemler: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs ( )
Wolverhampton: Rudy, Bennett, Coady, Kilman, Buur, Dendoncker (Dk. 73 Otasowie), Neves (Dk. 56 Jota), Moutinho (Dk. 70 Perry), Vinagre, Cutrone, Neto
Beşiktaş: Utku Yuvakuran, Kerem Kalafat (Dk. 76 Roco), Necip Uysal, Erdoğan Kaya, Rebocho, Erdem Seçgin, Oğuzhan Özyakup, Lens (Dk. 81 Diaby), Güven Yalçın (Dk. 64 Elneny), Boyd, Umut Nayir
Goller: Dk. 58, 63 ve 69 Jota, Dk. 67 Dendoncker (Wolverhampton)
Sarı kartlar: Dk. 40 Kilman, Dk. 90+2 Cutrone (Wolverhampton), Dk. 56 Necip Uysal, Dk. 90+2 Roco (Beşiktaş)
Beşiktaş, UEFA Ligi K Grubu son hafta maçında İngiltere temsilcisi Wolverhampton'a 4-0 mağlup oldu.
58. dakikada Neto'nun sağdan ortasında arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı kafayla fileleri gönderdi: 1-0.
62. dakikada soldan kullanılan korner atışında altıpasta topla buluşan Kilman'ın ayak koyduğu top yan direkten döndü.
63. dakikada Kilman'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Utku Yuvakuran'ın müdahalesi sonrası top üst direkten oyun alanına döndü. Ceza alanı içinde Jota, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 2-0
67. dakikada Moutinho'nun sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Dendoncker, meşin yuvarlağı kafayla filelerle buluşturdu: 3-0
68. dakikada Buur'un geliştirdiği atakta arka direkte topla buluşan Jota, meşin yuvarlağı bir kez daha filelere gönderdi ve takımını 4-0 öne geçirdi.
76. dakikada sol çaprazdan yapılan ortada ceza alanı içinde topla buluşan Otasowie'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta gitti.
Siyah-beyazlı ekip, sahadan 4-0 mağlubiyetle ayrıldı.

utku yuvakuran, Letonya, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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