Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa
Ligi 2019-20 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı.
Medipol Başakşehir
, Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu J Grubu mücadelesini, 90+1'inci dakika bulduğu golle 2-1 kazandı. Grubu 10 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.
Tur atlama şansını yitiren Beşiktaş
, K Grubu'ndaki son maçını Wolverhampton deplasmanında oynadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla son sırayı aldı.
Son maçların ardından G Grubu'nda Porto ve Glasgow Rangers, H Grubu'nda Espanyol ve Ludogorets, I Grubu'nda Gent ve Wolfsburg, J Grubu'nda Medipol Başakşehir ve Roma, K Grubu'nda Braga ve Wolverhampton, L Grubu'nda da Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna yükseldi.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu
Glasgow Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda): 3-2
H Grubu
Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
I Grubu
Wolfsburg (Almanya) - Saint-Etienne (Fransa): 1-0
Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna): 2-1
J Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir: 1-2
Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya): 2-2
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Medipol Başakşehir
|6
|3
|1
|2
|7
|9
|-2
|10
|Roma
|6
|2
|3
|1
|12
|6
|6
|9
|Borussia Mönchengladbach
|6
|2
|2
|2
|6
|9
|-3
|8
|Wolfsberger
|6
|1
|2
|3
|7
|8
|-1
|5
K Grubu
Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş: 4-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz): 2-4
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
|P
|Braga
|6
|4
|2
|0
|15
|9
|6
|14
|Wolverhampton
|6
|4
|1
|1
|11
|5
|6
|13
|Slovan Bratislava
|6
|1
|1
|4
|10
|13
|-3
|4
|Beşiktaş
|6
|1
|0
|5
|6
|15
|-9
|3
L Grubu
Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0
Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan): 4-1