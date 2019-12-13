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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi 2019-20 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.

13.12.2019 01:12 | Son Güncelleme: 13.12.2019 01:12Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Ligi 2019-20 sezonu grup aşaması, 6 gruptaki 12 maçla sona erdi.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda G, H, I, J, K ve L grubu karşılaşmaları da tamamlandı.
Medipol , Borussia Mönchengladbach'a konuk olduğu J Grubu mücadelesini, 90+1'inci dakika bulduğu golle 2-1 kazandı. Grubu 10 puanla zirvede bitiren Medipol Başakşehir, adını son 32 turuna yazdırdı.
Tur atlama şansını yitiren , K Grubu'ndaki son maçını Wolverhampton deplasmanında oynadı. Karşılaşmayı 4-0 kaybeden siyah-beyazlılar, grupta 3 puanla son sırayı aldı.
Son maçların ardından G Grubu'nda Porto ve Glasgow Rangers, H Grubu'nda Espanyol ve Ludogorets, I Grubu'nda Gent ve Wolfsburg, J Grubu'nda Medipol Başakşehir ve Roma, K Grubu'nda Braga ve Wolverhampton, L Grubu'nda da Manchester United ve AZ Alkmaar, son 32 turuna yükseldi.
TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
G Grubu
Glasgow Rangers (İskoçya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
Porto (Portekiz) - Feyenoord (Hollanda): 3-2
H Grubu
Espanyol (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 0-1
Ludogorets (Bulgaristan) - Ferencvaros (Macaristan): 1-1
I Grubu
Wolfsburg (Almanya) - Saint-Etienne (Fransa): 1-0
Gent (Belçika) - Olexandriya (Ukrayna): 2-1
J Grubu
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Medipol Başakşehir: 1-2
Roma (İtalya) - Wolfsberger (Avusturya): 2-2
TakımlarO G B M A YAvP
Medipol Başakşehir
631279-210
Roma
623112669
Borussia Mönchengladbach
622269-38
Wolfsberger
612378-15

K Grubu
Wolverhampton (İngiltere) - Beşiktaş: 4-0
Slovan Bratislava (Slovakya) - Braga (Portekiz): 2-4
TakımlarO G B M A YAvP
Braga
6420159614
Wolverhampton
6411115613
Slovan Bratislava
61141013-34
Beşiktaş
6105615-93

L Grubu
Manchester United (İngiltere) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-0
Partizan (Sırbistan) - Astana (Kazakistan): 4-1

Başakşehir, Beşiktaş, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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