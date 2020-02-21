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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.

21.02.2020 01:10 | Son Güncelleme: 21.02.2020 01:10Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Ligi son 32 turu ilk ayağı, oynanan 8 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun son 32 turunda, TSİ 23.00'te başlayan maçlar tamamlandı.
Son 16 turuna yükselen takımlar, 26 ve 27 Şubat'taki rövanş müsabakalarının ardından belli olacak.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Glasgow Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz): 3-2
Roma (İtalya) - Gent (Belçika): 1-0
Wolfsburg (Almanya) - Malmö (İsveç): 2-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - LASK (Avusturya): 1-1
Olympiakos (Yunanistan) - Arsenal ( ): 0-1
APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Basel (İsviçre): 0-3
Bayer Leverkusen (Almanya) - Porto (Portekiz): 2-1
Wolverhampton (İngiltere) - Espanyol (İspanya): 4-0

İngiltere, Futbol, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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