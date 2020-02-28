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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanşında 7 karşılaşma tamamlandı.

28.02.2020 00:00 | Son Güncelleme: 28.02.2020 00:00Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Ligi'nde son 32 turu rövanşında 7 karşılaşma tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonundaki tek Türk takımı Medipol , ilk maçta 3-1 yenildiği ekibi Sporting Lizbon'u uzatmalara götürdüğü rövanş karşılaşmasında 4-1 yenerek tur atladı.
Maçın normal süresi, 31. dakikada Martin Skrtel, 45. dakikada Danijel Aleksic, 90+1'inci dakikada Edin Visca'nın golleriyle 3-1 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle sona erdi. Sporting Lizbon'un tek golünü, 68. dakikada Luciano Vietto kaydetti.
Maçın uzatma bölümünde bir kez daha sahneye çıkan Visca, 119. dakikada penaltıdan attığı golle Medipol Başakşehir'in sahadan 4-1 galip ayrılmasını sağladı.
Roma, ilk maçta evinde 1-0 mağlup ettiği Belçika'nın Gent takımıyla deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı. İtalya temsilcisinde 29. dakikada Justin Kluivert ağları sarsarken, Gent'in golünü ise 25. dakikada Jonathan David kaydetti.
Roma'da forma giyen milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin, karşılaşmada yedek soyundu.
Sona eren karşılaşmaların ardından Wolfsburg, LASK, Basel, Bayer Leverkusen ve Wolverhampton da adlarını son 16 turuna yazdıran takımlar oldu.
Alınan sonuçlar şöyle:
Gent (Belçika) - Roma (İtalya): 1-1 (0-1)

Malmö (İsveç) - Wolfsburg (Almanya): 0-3 (1-2)

LASK (Avusturya) - AZ Alkmaar (Hollanda): 2-0 (1-1)

Basel (İsviçre) - APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-0 (3-0)

Porto (Portekiz) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-3 (1-2)

Medipol Başakşehir - Sporting Lizbon (Portekiz): 4-1 (uzatmalarda) (1-3)

Espanyol (İspanya) - Wolverhampton (İngiltere): 3-2 (0-4)

Başakşehir, Portekiz, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

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