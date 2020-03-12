Futbol: UEFA Avrupa Ligi
Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca (Dk. 90+1 Azubuike), Crivelli (Dk.
12.03.2020 22:58 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:32
Stat: Başakşehir Fatih Terim
Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca (Dk. 90+1 Azubuike), Crivelli (Dk. 74 Robinho), Demba Ba
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel (Dk. 89 Bartolec), Zeca, Stage, Daramy (Dk. 62 Kaufmann), Santos (Dk. 82 Fischer), Falk
Gol: Dk. 88 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 4 İrfan Can Kahveci, Dk. 60 Crivelli, Dk. 90+2 Azubuike (Medipol Başakşehir), Dk. 4 Santos (Kopenhag)
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.
76. dakikada turuncu-lacivertli takım gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, uzak direğin dibinde Demba Ba'nın da bacaklarının arasından geçen top auta çıktı.
86. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Demba Ba, Varela ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem William Collum penaltı kararı verdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Hakemler: William Collum, Francis Connor, David McGeachie (İskoçya)
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 85 Gulbrandsen), İrfan Can Kahveci, Aleksic, Visca (Dk. 90+1 Azubuike), Crivelli (Dk. 74 Robinho), Demba Ba
Kopenhag: Johnsson, Varela, Nelsson, Bejelland, Bengtsson, Pep Biel (Dk. 89 Bartolec), Zeca, Stage, Daramy (Dk. 62 Kaufmann), Santos (Dk. 82 Fischer), Falk
Gol: Dk. 88 Visca (Penaltıdan) (Medipol Başakşehir)
Sarı kartlar: Dk. 4 İrfan Can Kahveci, Dk. 60 Crivelli, Dk. 90+2 Azubuike (Medipol Başakşehir), Dk. 4 Santos (Kopenhag)
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Danimarka ekibi Kopenhag'ı 1-0 yendi.
76. dakikada turuncu-lacivertli takım gole çok yaklaştı. İrfan Can Kahveci'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Robinho, ceza sahası içinde sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Brezilyalı futbolcunun vuruşunda, uzak direğin dibinde Demba Ba'nın da bacaklarının arasından geçen top auta çıktı.
86. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Demba Ba, Varela ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem William Collum penaltı kararı verdi. 88'inci dakikada penaltıyı kullanan Visca, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
Karşılaşma Medipol Başakşehir'in 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Kaynak: AA
Etiketler : İrfan Can Kahveci, Mert Günok, Başakşehir, Spor
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