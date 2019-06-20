20.06.2019 16:59
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Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

Futbol: UEFA Bölgeler Kupası

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finallerinde mücadele eden İstanbul Bölge Karması, Fransa ekibi Ligue de Normandie'yi 2-1 yendi.

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen UEFA Bölgeler Kupası finallerinde mücadele eden İstanbul Bölge Karması, Fransa ekibi Ligue de Normandie'yi 2-1 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Hankofen Stadı'nda oynanan A Grubu ikinci hafta karşılaşmasını İstanbul Bölge Karması, Umut Aydın ve Caner Güner'in golleriyle 2-1 kazandı.
Ligue de Normandie, müsabakada 3 kırmızı kart görerek karşılaşmayı 8 kişiyle tamamladı. Fransa temsilcisinin tek golünü ise Abdejalil Sahloune kaydetti.
Türk temsilcisi, gruptaki ilk karşılaşmasında West Slovakia'yı 3-1 yenmişti.
A Grubu'nda 2'de 2 yapan İstanbul Bölge Karması, gruptaki son maçında 23 Haziran Pazar günü ev sahibi ekiplerinden Bavaria ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
Fransa, Futbol, İstanbul, Spor

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