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Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası

15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu.

23.10.2019 21:26Futbol: UEFA Gelişim Turnuvası
15 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ilk maçında Hırvatistan'a 2-1 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milliler, Hırvatistan'da düzenlenen turnuvadaki ilk müsabakasında ev sahibi ülke ile karşılaştı.
Milli takım, 62. dakikada Semih Kılıçsoy'un fileleri havalandırmasıyla 1-0 öne geçmesine rağmen 72. dakikada Vilim Gec ve 74. dakikada Roko Brajkovic'in golüne engel olamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
Grupta normal süresi 0-0 berabere tamamlanan diğer maçta Avusturya, Çin'i penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup etti.
Ay-yıldızlı takım, UEFA Gelişim Turnuvası'ndaki ikinci maçında 25 Ekim Cuma günü Avusturya'nın karşısına çıkacak.

Hırvatistan, Futbol, Spor

Kaynak: AA

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