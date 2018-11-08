Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının dördüncü haftası, E, F, G ve H gruplarında oynanan maçlarla tamamlandı.
Günün öne çıkan H Grubu maçında İtalya
temsilcisi Juventus
, ağırladığı İngiliz ekibi Manchester United
'a 2-1 yenildi. Ev sahibi takımın golünü 65. dakikada Cristiano Ronaldo
atarken, 86. dakikada Juan Mata
ile beraberliği yakalayan konuk takım, 89. dakikada Alex Sandro
'nun kendi kalesine attığı golle üç puana uzandı.
Son 3 yıldır Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran İspanya
ekibi Real Madrid
, deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen
'i 5-0 yendi.
Madrid temsilcisine farkı getiren golleri 20 ve 37. dakikalarda Karim Benzema
, 23. dakikada Carlos Casemiro
, 40. dakikada Gareth Bale
ve 67. dakikada Toni Kroos
kaydetti.
Karim Benzema, Real Madrid formasıyla 200 gole ulaştı. İspanyol ekibinde daha önce Hugo Sanchez
, Ferenc Puskas, Carlos Santillana, Alfredo Di Stefano
, Raul
ve Cristiano Ronaldo bu başarıya ulaşmıştı. İngiltere
ekibi Manchester City
ise F Grubu karşılaşmasında Ukrayna
'nın Shakhtar Donetsk
takımını 13. dakikada David Silva
, 24, 72 ve 90. dakikalarda Gabriel Jesus, 48. dakikada Raheem Sterling
ve 84. dakikada Riyad
Mahrez'in golleriyle 6-0 yendi.
Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan
, 73. dakikada David Silva'nın yerine oyuna girdi. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:
E Grubu: Benfica
(Portekiz
) - Ajax
(Hollanda
): 1-1 Bayern Münih
(Almanya
) - AEK (Yunanistan
): 2-0
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
| A
|Y
| Av
|P
|Bayern Münih
|4
|3
|1
|0
|7
|1
|6
|10
|Ajax
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|Benfica
|4
|1
|1
|2
|4
|6
|-2
|4
|AEK
|4
|0
|0
|4
|2
|10
|-8
|0
F Grubu:
Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 6-0 Olympique Lyon
(Fransa
) - Hoffenheim
(Almanya): 2-2
|Takımlar
|O
|G
| B
| M
|A
| Y
|Av
|P
|Manchester City
|4
|3
|0
|1
|12
|3
|9
|9
|Olympique Lyon
|4
|1
|3
|0
|9
|8
|1
|6
|Hoffenheim
|4
|0
|3
|1
|8
|9
|-1
|3
|Shakhtar Donetsk
|4
|0
|2
|2
|4
|13
|-9
|2
G Grubu:
CSKA Moskova
(Rusya
) - Roma
(İtalya): 1-2
Viktoria Plzen (Çekya) - Real Madrid (İspanya): 0-5
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av
| P
|Real Madrid
|4
|3
|0
|1
|10
|2
|8
|9
|Roma
|4
|3
|0
|1
|10
|4
|6
|9
|CSKA Moskova
|4
|1
|1
|2
|4
|7
|-3
|4
|Viktoria Plzen
|4
|0
|1
|3
|3
|14
|-11
|1
H Grubu: Valencia
(İspanya) - Young Boys
(İsviçre
): 3-1
Juventus (İtalya) - Manchester United (İngiltere): 1-2
Madrid,Real Madrid
|Takımlar
|O
|G
| B
|M
|A
| Y
| Av
|P
|Juventus
|4
|3
|0
|1
|7
|2
|5
|9
|Manchester United
|4
|2
|1
|1
|5
|2
|3
|7
|Valencia
|4
|1
|2
|1
|4
|4
|0
|5
|Young Boys
|4
|0
|1
|3
|2
|10
|-8
|1
08 Kasım 2018 Perşembe 01:07