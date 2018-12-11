Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftası, 2 maçla tamamlandı. Avrupa
futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda mücadele eden tek Türk temsilcisi Galatasaray
, sahasında Porto
'ya 3-2 yenildi.
Sarı-kırmızılıların gollerini, 45+1'inci dakikada Feghouli (penaltıdan) ve 65. dakikada Eren Derdiyok
attı. Porto'nun golleri ise Felipe, Marega (penaltıdan) ve Sergio Oliveira'dan geldi.
Porto'nun 37 yaşındaki İspanyol kalecisi Casillas
, Cristiano Ronaldo
'dan sonra Şampiyonlar Ligi'nde 100 maç kazanan ikinci futbolcu olarak kayıtlara geçti.
D Grubu'nun diğer karşılaşmasında Schalke 04
, ağırladığı Lokomotiv Moskova
'yı Schöpf'ün 90+1'inci dakikadaki golüyle 1-0 mağlup etti.
Böylece Porto'nun lider, Schalke 04'ün ise 2'nci olarak son 16 turuna yükselmeyi daha önce garantilediği D Grubu'nu 3. sırada bitiren takım Galatasaray oldu. Galatasaray yoluna, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda devam edecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nun son haftasında alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:
Galatasaray-Porto (Portekiz
): 2-3
Schalke 04 (Almanya
)-Lokomotiv Moskova (Rusya
): 1-0
Galatasaray
|Takımlar
|O
|G
| B
|M
|A
| Y
| Av
|P
|Porto
|6
|5
|1
|0
|15
|6
|9
|16
|Schalke 04
|6
|3
|2
|1
|6
|4
|2
|11
|Galatasaray
|6
|1
|1
|4
|5
|8
|-3
|4
|Lokomotiv Moskova
|6
|1
|0
|5
|4
|12
|-8
|3
11 Aralık 2018 Salı 23:03